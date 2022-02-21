دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر مسؤولان أمريكيان ومصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أنه تم إرسال أوامر إلى القادة الروس للشروع في هجوم على أوكرانيا.

المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأمر القادة التكتيكيين وعملاء الاستخبارات هي واحدة من عدة مؤشرات تراقبها الولايات المتحدة لتقييم ما إذا كانت الاستعدادات الروسية قد دخلت مراحلها النهائية لغزو محتمل.

وتشير بعض المصادر إلى أن المؤشرات الأخرى، مثل التشويش الإلكتروني والهجمات الإلكترونية الواسعة، لم يتم رصدها بعد. وحذرت المصادر من أنه يمكن دائمًا سحب الأوامر أو أنها قد تكون معلومات خاطئة تهدف إلى إرباك وتضليل الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن أنباء المعلومات الاستخباراتية تأتي بعد أن قال الرئيس بايدن، الجمعة، إنه يعتقد أن بوتين "اتخذ قرار" الغزو، وهو تعليق رددته نائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي قال في مقابلة مع CNN، الأحد، "نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ القرار".

وأضاف: "لكن إلى أن تتحرك الدبابات فعليًا وتحلق الطائرات، سنستغل كل فرصة وكل دقيقة لنرى ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على ثني الرئيس بوتين عن المضي قدمًا".