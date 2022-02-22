أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لفرض قيود جديدة على التجارة والتمويل في المنطقتين المواليتين لموسكو دونيتسك ولوهانسك والتي قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بـ"استقلال" المنطقتين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن سيوقع على أمر تنفيذي من شأنه "حظر الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الأمريكيين من أو إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا"، وسيسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في المنطقتين.

وأضاف البيت الأبيض: "سيعلن قريبا عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا السافر للتزامات الدولية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي، في بيان: "للتوضيح: هذه الإجراءات منفصلة عن الإجراءات الاقتصادية السريعة والخطيرة التي كنا نعدها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في حالة غزو روسيا لأوكرانيا".