بوتين يأمر القوات الروسية بـ"حفظ السلام" في دونيتسك ولوهانسك

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Credit: ALEXEY NIKOLSKY/Sputnik/AFP via Getty Images

موسكو، روسيا (CNN)-- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، القوات الروسية بـ"حفظ السلام" في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.

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وأعلن بوتين، في وقت سابق الاثنين، اعترافه رسميًا باستقلال المنطقتين، ووقع مرسومين يعترفان باستقلال دونستيك ولوهانسك، بعد خطاب تليفزيوني مطول ألقى فيه باللوم على أوكرانيا والغرب في تفاقم التوتر الحالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق الاثنين، طلب رؤساء المنطقتين الانفصاليتين الموالين لروسيا من بوتين الاعتراف باستقلالها وسيادتها.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث المعلومات الاستخبارية إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتحرك القوات الروسية في أقرب وقت الليلة أو غدا إلى دونباس.

وتراقب الولايات المتحدة الاستعدادات لعملية توسيع محتملة تشمل سفنا برمائية ووحدات محمولة جوا.

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