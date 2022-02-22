مشادة بين بوتين ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب الاعتراف بمناطق أوكرانية: أجب بنعم أو لا

خريطة تظهر الشكل الذي قد يبدو عليه الغزو الروسي المحتمل.. وما الأسلحة التي تم نشرها؟

موسكو، روسيا (CNN)-- أفادت وكالتا الأنباء الروسية ريا نوفوستي وتاس، الثلاثاء، أن مجلس الاتحاد - الغرفة العليا بالبرلمان الروسي - وافق على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد فيما يتعلق بالوضع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وأشارت وكالة تاس إلى أنه تم تبني القرار بالإجماع بشأن هذه المسألة في اجتماع استثنائي لمجلس الشيوخ، وصوت 153 عضوًا في المجلس لصالحه.

وقالت تاس مستشهدة بالقرار، أن "مجلس الاتحاد يقرر منح الموافقة لرئيس الاتحاد الروسي على استخدام القوات المسلحة للاتحاد الروسي خارج أراضي الاتحاد الروسي على أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها بشكل عام".

وحسب القرار، "يحدد رئيس الاتحاد الروسي العدد الإجمالي لتشكيلات القوات المسلحة للاتحاد الروسي، ومناطق عملياتها، ومهامها، وفترة بقائها خارج أراضي الاتحاد الروسي، وفقًا لدستور جمهورية روسيا الاتحادية".