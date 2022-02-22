بريطانيا: اعتراف بوتين بـ"استقلال" دونيتسك ولوهانسك "نذير شؤم"

لندن، بريطانيا (CNN)-- أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي بداوننغ ستريت: " هذا انتهاك واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لسيادة وسلامة أوكرانيا، واصفا خطوة بوتين بأنها "نذير شؤم وعلامة مظلمة للغاية، ورفض لاتفاقيات مينسك".

وتابع أن هذا "مؤشر آخر على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ في أوكرانيا".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس إن بلادها ستعلن عقوبات جديدة على روسيا، الثلاثاء.

وقالت تراس، عبر حسابها على تويتر: "سنعلن غدا فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على انتهاكها للقانون الدولي ومهاجمتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لفرض قيود جديدة على التجارة والتمويل في المنطقتين المواليتين لموسكو.

وأعلن الرئيس الروسي، في وقت سابق الاثنين، اعترافه رسميًا بـ"استقلال" منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، في خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوتر بين موسكو وأوكرانيا والغرب.

ووقع بوتين مرسومين يعترفان باستقلال دونستيك ولوهانسك، بعد خطاب تليفزيوني مطول ألقى فيه باللوم على أوكرانيا والغرب في تفاقم التوتر الحالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

في وقت سابق الاثنين، طلب رؤساء المنطقتين الانفصاليتين الموالين لروسيا من بوتين الاعتراف باستقلالها وسيادتها.