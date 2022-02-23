موسكو، روسيا (CNN)-- حذّرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، من رد "دقيق ومؤلم" على الولايات المتحدة، بعد أن فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على موسكو.

وزعم البيان أن العقوبات هي جزء من "محاولات واشنطن المستمرة لتغيير مسار روسيا"، وأضاف أن الضغط لن يكون رادعًا.

وجاء في البيان: "لقد أثبتت روسيا أنها، على الرغم من جميع تكاليف العقوبات، قادرة على تقليل الضرر. والأكثر من ذلك، أن ضغط العقوبات غير قادر على التأثير على تصميمنا على الدفاع بقوة عن مصالحنا".

كررت الوزارة أيضًا أنها مفتوحة للدبلوماسية لكنها حذرت من أن الولايات المتحدة ستتلقى ردًا من روسيا.

وجاء في البيان "نحن منفتحون على الدبلوماسية القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة ومراعاة مصالح بعضنا البعض".

وتابع: "يجب ألا يكون هناك شك في أن العقوبات ستتلقى ردا قويًا، ليس بالضرورة متناظرا، لكنه مضبوط بدقة ومؤلمًا للجانب الأمريكي".