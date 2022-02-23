البيت الأبيض يعلق على احتمالية لقاء بايدن وبوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا" مع روسيا، حتى بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلغاء لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، لشبكة CNN إنه كما أعلن بلينكن أنه أبلغ وزير الخارجية الروسي بأن "هذا ليس الوقت المناسب لعقد اللقاء بينهما فيما تتخذ موسكو خطوات تصعيدية وتستعد لغزو أوكرانيا".

وأضافت أن أي قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ فقط، ولكن لم تكن هناك خطط أو جدول زمني محدد في الواقع قيد الإعداد لها".

وقالت بساكي إن "الولايات المتحدة منفتحة على المسار الدبلوماسي بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين عندما تخفض روسيا التصعيد".

وأضافت أن الرئيس الأمريكي "سيكون دائما منفتحا على المحادثات، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك، عندما يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو دولة ذات سيادة ".

كان الرئيس الأمريكي قال، الثلاثاء، إن اعتراف بوتين بمنطقتين انفصاليتين (دونيتسك ولوغانسك) في شرقي أوكرانيا كـ"دولتين مستقلتين"، هو "بداية غزو روسي لأوكرانيا"، وأعلن بايدن عن حزمة عقوبات على موسكو.