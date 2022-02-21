الكرملين: من المبكر الحديث عن قمة بين بوتين وبايدن حول أوكرانيا

مع تهديد غزو روسي.. هكذا تبدو الحياة في الجبهة الأمامية في "نيويورك" أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الكرملين عدم وجود "خطط ملموسة" لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في اتصال مع الصحفيين الإثنين.

وقال بيسكوف: "لقد توصلنا إلى فهم جوهري أن من الضروري مواصلة تفعيل الحوار على مستوى الوزراء، من المبكر الحديث عن عقد قمم في الوقت الراهن"، حسب قوله.

وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلا: "بالطبع، نحن لا نستبعد ذلك (الاجتماع)، إذا استدعت الحاجة، يمكن لرئيسي روسيا وأمريكا اتخاذ قرار بأي وقت للتواصل، إن كان عبر الهاتف أو بشكل حضوري، سيكون قرارهما"، حسب قوله.

وكان قد قال البيت الأبيض الأحد إن بايدن وافق بـ"المبدأ" على عقد قمة مع بوتين برعاية فرنسية، طالما أن روسيا لم تغز أوكرانيا.