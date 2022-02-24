أوكرانيا تعلن تقييد المجال الجوي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت سلطات الطيران الأوكرانية، الخميس، إشعارًا بتقييد المجال الجوي اعتبارًا من وقت مبكر من صباح اليوم ويستمر حتى منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وحذر الإشعار من أن الطيران المدني مقيد في المناطق المحيطة بكييف ودنيبرو ولفيف وأوديسا وسيمفيروبول.

وأظهر موقع FlightRadar24 المتخصص في متابعة رحلات الطيران أن رحلة جوية من وارسو إلى كييف استدارت قبل دخول المجال الجوي الأوكراني وعادت إلى العاصمة البولندية، ولا يظهر الموقع أي طائرات مدنية في المجال الجوي الأوكراني.

كانت روسيا أصدرت، الأربعاء، إشعارًا بحظر الطائرات المدنية حتى 18 مايو/ آيار على أراضي كانت القوات الروسية تتجمع فيه خلال الأسابيع الماضية عند الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.