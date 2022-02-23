خريطة تظهر الشكل الذي قد يبدو عليه الغزو الروسي المحتمل.. وما الأسلحة التي تم نشرها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا جديدًا للحكومة الأوكرانية من أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى غزو روسي واسع النطاق وشيك، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وغربيين مطلعين على الأمر.

تم نقل التحذير الجديد صباح الثلاثاء بتوقيت كييف المحلى، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن أوكرانيا لم تتحقق من المعلومات الاستخباراتية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات مماثلة من قبل بشأن اعتداءات لم تتحقق في النهاية.

تلقت دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) تقييمًا استخباراتيًا مماثلًا يحذرون من هجوم وشيك، وفقًا لمسؤول عسكري في الناتو. يحذر المسؤول من أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين" ما الذي سيفعله بوتين.

وتأتي أنباء التحذير في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بدءًا من منتصف الليل في أوكرانيا.

حذّرت الولايات المتحدة من أن مدينة خاركيف الرئيسية في شمال شرق البلاد مصدر قلق خاص، وفقًا لمسؤول أوكراني كبير ومسؤول غربي مطلع على المعلومات الاستخباراتية. وقال وزير الخارجية الأوكراني، الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لإخلاء المدينة.

وقال دميترو كوليبا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "ليس لدينا مثل هذه الخطط".

تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي التي حددتها CNN جغرافيًا وحللتها على مدار الأيام العديدة الماضية تراكمًا مستمرًا للدروع ومركبات الدعم التي يبلغ طول انتشارها أقل من 30 كيلومترًا (حوالي 18 ميلًا) عبر الحدود في روسيا.

قال المسؤولون الأمريكيون إنهم يتوقعون غزوًا بريًا وضربات جوية إذا شنت روسيا هجومًا.

وقال بلينكن الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "الصواريخ والقنابل الروسية ستسقط عبر أوكرانيا. سيتم تشويش الاتصالات"، واصفًا كيف تعتقد الولايات المتحدة أن هجومًا روسيًا على أوكرانيا سيحدث.

وأضاف: "بعد ذلك، ستتقدم الدبابات والجنود الروس على أهداف رئيسية تم تحديدها بالفعل ورسمها في خطط مفصلة."

كانت مجلة "نيوزويك" نشرت هذه القصة لأول مرة.