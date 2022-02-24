بايدن يكشف العقوبات التي ستفرض على روسيا بسبب اجتياح أوكرانيا

بايدن بأول خطاب بعد الغزو الروسي: بوتين هو المعتدي وهو من اختار هذه الحرب

بايدن يتوعد بوتين في خطابه: سيكون منبوذًا وسنتأكد من تكبد روسيا ثمنًا باهظًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول دخول روسيا إلى أوكرانيا، والإعلان عن عقوبات بحق روسيا..

وقال بايدن: "ستعمل إدارتي على حماية الأفراد والشركات الأمريكية من ارتفاع أسعار النفط"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لن نشارك عسكريا في المعارك الدائرة في أوكراني"، حسب تعبيره.

وأعلن بايدن تجميد أصول روسية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن بوتين سيكون منبوذا عالميا.

وتابع الررئيس الأمريكي قائلا: "سنحد من قدرة روسيا على التداول بالدولار والجنيه الإسترليني واليورو والين".

وأكد بايدن: "بوتين رفض جميع مبادرات الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها"، حسب تعبيره.