الجيش الأوكراني يعلن اسقاط 5 طائرات روسية ومروحية واحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية بالإضافة على طائرة مروحية أخرى، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الخميس أن الجيش الروسي نفى هذه المزاعم.

مسؤول بالبنتاغون قال، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية تتابع ما تردد عن توغل القوات من بيلاروسيا في أوكرانيا، لافتا على أنه من غير الواضح ما إذا كانت القوات التي دخلت روسية فقط أم بيلاروسية أيضا.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قد قالوا إن الهجوم الذي بدأ في أوكرانيا يتماشى مع التقارير الاستخباراتية التي تلقوها حول ما يمكن توقعه من الغزو الروسي.