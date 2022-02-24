أوكرانيا.. الرئاسة تنشر صورة انفجار وصفارات الغارات الجوية تدوي بكييف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشر مكتب الرئاسة الأوكرانية، الخميس، صورة لانفجار يبدو أنه في العاصمة، كييف، صباح الخميس.

الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الأوكرانية, plain_text تصوير: Ukrainian President’s Office

وسمع فرق CNN في كييف دوي انفجارات بالقرب من العاصمة منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمليته العسكرية في أوكرانيا، وكذلك سمع مراسلونا صوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في كييف حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي (12 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، والتي يمكن سماعها في جميع أنحاء المدينة.

ولم تر أو تسمع فرق CNN إطلاق نار.

ويذكر أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، أعلن الخميس عن فرض الأحكام العرفية وذلك في أول تعليق له على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان: "أعزائي المواطنين الأوكرانيين، أعلن الرئيس بوتين هذا الصباح عملية عسكرية خاصة في دونباس. شنت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية وحرس حدودنا. وسمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا. نحن نطبق الأحكام العرفية على كامل أراضي بلدنا.."