إليكم وضع القوات الأوكرانية حاليا وفقا لوزارة الدفاع

العالم
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كييف، أوكرانيا (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، أن قواتها تتصدى بصورة مشرفة للقوات الروسية وألحقت خسائر بصفوفها.

وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر تطبيق المراسلات واتس آب إن "قوات الدفاع الوطني، التي تستخدم حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تتصدى بكرامة لمحاولات العدو اختراق حدود الدولة".

وأضافت الدفاع الأوكرانية، أن "الوضع تحت السيطرة والقوات الروسية تتكبد خسائر"، لافتة إلى أنه "لم تسجل أي خسائر بصفوف المدافعين عن أوكرانيا".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق إنها تمكنت من تحييد الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من أي من هذه الادعاءات.

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