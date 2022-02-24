بوتين يهدد "أولئك الذين قد يميلون إلى التدخل".. إليكم ما قاله

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "أولئك الذين قد يميلون إلى التدخل" في العمل العسكري الروسي الذي أعلن عنه الخميس لحماية منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين: "الآن بضع كلمات مهمة ومهمة للغاية لأولئك الذين قد يميلون للتدخل من الخارج في الأحداث الجارية.. كل من يحاول التدخل معنا، أو أكثر من ذلك لخلق تهديدات لبلدنا وشعبنا، يجب أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريًا وسيقود إلى عواقب لم تشهد من قبل في التاريخ. نحن مستعدون لاي تطور للأحداث.. كل القرارات اللازمة اتخذت بهذا الخصوص. اتمنى ان يتم سماعي".

وأضاف بوتين أن "المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المحتملة تقع بالكامل على ضمير الحكومة الأوكرانية"، وأنه "واثق من أن العسكريين الروس سوف يقومون بواجبهم".

ويذكر أن فرق CNN الموجودة على الأرض أفادت بسماع أصوات انفجارات حول أوكرانيا وخارج منطقة دونباس في شرق البلاد.