الرئيس الأوكراني يكشف عن نتيجة محاولته الاتصال ببوتين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه حاول الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، لكنه لم ينجح في التواصل معه.

وقال زيلينسكي، في خطاب نُشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "اليوم حاولت إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي ولكن النتيجة كانت الصمت، على الرغم من أنه يجب أن يكون هناك صمت في دونباس".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "القيادة الروسية وافقت على التوغل العسكري في أوكرانيا"، وتابع: "أريد أن أخاطب جميع المواطنين الروس ليس كرئيس بل بصفتي مواطنا في أوكرانيا هناك أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود المشتركة بيننا، وجيشك على طول تلك الحدود الآن، وما يقرب من 200 آلف جندي، وكذلك الآلاف من المركبات العسكرية".

وقال: "لقد وافقت قيادتكم على أن يتحركوا خطوة إلى أراضي دولة آخرى، وهذه الخطوة يمكن أن تصبح بداية حرب كبرى في القارة الأوروبية".