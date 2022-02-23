أوكرانيا تدعوا مواطنيها لمغادرة روسيا فورا

وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—دعت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، مواطنيها لمغادرة روسيا فورا وذلك مع استمرار تصاعد التوتر بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأوكرانية داعية في الوقت ذاته مواطنيها لعدم السفر إلى روسيا، في حين دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

جاء ذلك بتغريدة للوزير الأوكراني قال فيها: "لمنع بوتين من مزيد من العدوان، ندعو الشركاء إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا الآن، وتم اتخاذ أولى الخطوات الحاسمة أمس، ونحن ممتنون لهم. الآن يجب تصعيد الضغط لوقف بوتين. ضرب اقتصاده وأصدقائه. ضرب أكثر. أضرب بقوة. اضغط الآن".

وكانت وكالتا الأنباء الروسية ريا نوفوستي وتاس، قد أعلنتا الثلاثاء، أن مجلس الاتحاد - الغرفة العليا بالبرلمان الروسي - وافق على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد فيما يتعلق بالوضع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.