سفارة أمريكا بأوكرانيا تعطي رعاياها 3 توجيهات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعطت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، رعاياها 3 نصائح بضوء العمليات الروسية اليت أعلن عنها الرئيس، فلاديمير بوتين "لحماية" دونباس شرقي أوكرانيا.

دخان أسود يرتفع من مطار عسكري في مدينة خاركيف بأوكرانيا , plain_text Credit: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

وطلبت السفارة الأمريكية من رعاياها اتباع ما يلي:

إذا سمعت انفجارًا قويًا أو إذا تم تنشيط صفارات الإنذار، فابحث على الفور عن ملجأ.

إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى من الهيكل مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات؛ أغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات.

إذا كنت في الخارج، فابحث على الفور عن ملجأ داخل هيكل صلب؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، استلقِ وقم بتغطية رأسك بيديك.