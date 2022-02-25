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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته، سيرغي لافروف، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، الجمعة.

وقالت أنالينا بيربوك للصحفيين أثناء توجهها إلى مقر المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية: "اليوم ندرج رئيس الجمهورية السيد بوتين ووزير الخارجية السيد لافروف على قائمة العقوبات".

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية قائلة: "هما مسؤولان عن موت أناس أبرياء في أوكرانيا ومسؤولان عن التسبب بسحق النظام العالمي ونحن كأوروبيون لا نقبل بذلك"، حسب قولها.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياح أوكرانيا، الخميس، والتي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها سترفع الثمن الذي ستدفعه موسكو نتيجة هذا الغزو وستزيد نسبة التضخم وستدمر بشكل تدريجي القاعدة الاقتصادية الروسية.