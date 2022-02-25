الخارجية الروسية: لافروف يلتقي عبدالله بن زايد في موسكو الإثنين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإثنين، حسبما أعلنت الخارجية الروسية الجمعة.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "زخاروفا (المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا): "في 28 فبراير/شباط سيعقد وزير الخارجية سيرغي لافروف محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد في موسكو"، حسب قولها.

وتابعت الخارجية في نقلها لتصريحات المتحدثة باسمها: "سيركزان على توسيع العلاقات الروسية-الإماراتية".

وكان قد أبرز الشيخ عبدالله بن زايد "قوة ومتانة" العلاقات بين بلاده وموسكو في اتصال هاتفي مع لافروف الأربعاء، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بيوم واحد.

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