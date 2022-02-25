الخارجية الروسية: لافروف يلتقي عبدالله بن زايد في موسكو الإثنين

لافروف حول التوتر مع أوكرانيا: إذا كان الأمر متروكًا لروسيا فلن تقع حرب

لافروف بعد سؤال من مذيع شبكتنا: على الخارجية الأمريكية تحليل مدى إنصاف معلومات CNN ودقة حقائقها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإثنين، حسبما أعلنت الخارجية الروسية الجمعة.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "زخاروفا (المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا): "في 28 فبراير/شباط سيعقد وزير الخارجية سيرغي لافروف محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد في موسكو"، حسب قولها.

💬 #Zakharova: On February 28, FM Sergey #Lavrov will hold talks with Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates @ABZayed in Moscow. 🇷🇺🇦🇪 They will focus on further expanding multifaceted #RussiaUAE relations. https://t.co/FW21EmoZlq

وتابعت الخارجية في نقلها لتصريحات المتحدثة باسمها: "سيركزان على توسيع العلاقات الروسية-الإماراتية".

وكان قد أبرز الشيخ عبدالله بن زايد "قوة ومتانة" العلاقات بين بلاده وموسكو في اتصال هاتفي مع لافروف الأربعاء، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بيوم واحد.