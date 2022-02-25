كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الخميس، دخول ما وصفهم بـ"مجموعات تخريب روسية" إلى العاصمة كييف.

وذكر زيلينسكي ، في مقطع فيديو، أنه يعتقد أن مجموعات تخريب روسية دخلت العاصمة، وأضاف إنهم "يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة"، وأضاف: "لدينا معلومات أن مجموعات تخريب معادية دخلت كييف "، وتابع: "أنا باق في الحي الحكومي مع آخرين".

وأمر الرئيس الأوكراني بإجراء التعبئة العامة، وقال زيلينسكي: "من أجل ضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، أصدرت أوامر بتعبئة واسعة النطاق، بما في ذلك في العاصمة كييف وجميع المدن الرئيسية".

وجاء في الاعلان أن "التعبئة ستتم خلال 90 يوما من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فيما سيقوم جهاز الأمن الأوكراني باتخاذ إجراءات مكافحة التجسس أثناء التعبئة العامة، وكذلك تجنيد المجندين والاحتياطيين للخدمة العسكرية وتسليمهم إلى الوحدات التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الأجهزة".

وفي الوقت نفسه، حظرت أوكرانيا جميع المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، وفقًا لبيان لحرس الحدود، في أعقاب تطبيق الأحكام العرفية.