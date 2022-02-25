أمريكا: روسيا تخطط لما هو أسوأ للشعب الأوكراني

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن "جميع الأدلة تشير إلى أن روسيا تعتزم تطويق وتهديد العاصمة الأوكرانية كييف".

وأضاف بلينكن، في اجتماع خاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نعتقد أن موسكو طورت خططا للقيام بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وربما ما هو أسوأ للشعب الأوكراني"، ولم يوضح ما هو "الإجراء الأسوأ" الذي يمكن أن تفعله روسيا تجاه الشعب الأوكراني.

وتابع: "تصرفات روسيا تعتبر إهانة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأضاف: "روسيا انخرطت، منذ أشهر، في التظاهر بالدبلوماسية مع الإصرار على عدم نيتها غزو أوكرانيا، وطوال الوقت، كان الكرملين يستعد لهذا الهجوم، الذي لم تشهد أوروبا مثله منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجتمع الدولي "يرون الآن بوضوح تخلي روسيا الكامل عن الالتزامات التي تعهدت بها للعالم"، وأضاف: "لن ننسى ذلك أبدا".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.