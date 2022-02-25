أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبل النووية

كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية، التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الحكومية التي تدير المحطة، يفغينيا كوزنتسوفا، لشبكة CNN، إن القوات الروسية اجتاحت المحطة في اليوم الأول من الهجوم الروسي.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر في وقت سابق اليوم الخميس، من أن القوات الروسية تحاول السيطرة على المحطة النووية.

وقال زيلينسكي، عبر حسابه على تويتر: "تحاول قوات الاحتلال الروسية الاستيلاء على محطة تشيرنوبل"، وأضاف: " هناك من يدافع عنا بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986. هذا إعلان حرب ضد أوروبا بأكملها. "

وأعادت وزارة الخارجية الأوكرانية تحذير فولوديمير زيلينسكي، مما أثار شبح وقوع كارثة نووية أخرى في المدينة.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "في عام 1986 شهد العالم أكبر كارثة تكنولوجية في تشيرنوبل وإذا واصلت روسيا الحرب، يمكن أن تحدث تشيرنوبل مرة أخرى في عام 2022."

يذكر أن أكثر من 30 شخصا لقوا مصرعهم في أعقاب انفجار دمر مفاعل تشرنوبل في 26 أبريل/ نيسان 1986.