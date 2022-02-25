"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

كييف أوكرانيا (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر انفجارا كبيرا بسماء العاصمة الأوكرانية، كييف، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول سبب ذلك.

Credit: twitter

نائب وزير الداخلية الأوكراني أرجع سبب الانفجار بسماء كييف إلى قيام نظام أوكراني مضاد للصواريخ بإسقاط صاروخ روسي، وهو التقييم الذي لم تتمكن شبكة CNN من التحقق منه بشكل مستقل.

Credit: twitter

من جهته نشر وزير الخارجية الأوكراني، ديميتروا كوليبا، تغريدة قال فيها: "ضربات صاروخية روسية مروعة على كييف. آخر مرة شهدت عاصمتنا أي شيء كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت للهجوم من قبل ألمانيا النازية. لقد هزمت أوكرانيا هذا الشر وستهزم هذا الشر. أوقفوا بوتين. اعزلوا روسيا.."

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

وأفاد فريق CNN الموجود على الأرض أنه سمع انفجارين كبيرين في وسط كييف وثالث انفجار قوي على مسافة أبعد.

وقبل يوم واحد فقط، دخلت القوات الروسية برا وبحرا وجوا إلى أوكرانيا مما أثار وابلا من الإدانات والعقوبات الدولية وسط تساؤلات حول طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوسع للبلاد والعاصمة كييف.