"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

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من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—كشف مصدران لشبكة CNN أن مسؤولا رفيعا بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أطلع مشرّعين أمريكيين، الخميس، على آخر التطورات فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المصدران الذين كانا على الاتصال بين المسؤول والمشرعين، إن القوات الميكانيكية الروسية تمكنت من الدخول إلى أوكرانيا عبر بيلاروسيا وتبعد الآن نحو 20 ميلا (نحو 32 كيلومترا) عن العاصمة الأوكرانية، كييف.

وصف مسؤولو الإدارة الأمريكية أن (تشكيلا) روسيًا آخر دخل أوكرانيا من روسيا على مسافة أبعد قليلا، لكن كلاهما كان متجهًا نحو كييف بهدف تطويق المدينة وربما قطع رأس الحكومة الأوكرانية، وفقا لما ذكره المصدر.

ويذكر أن أنطون جيراشينكو، مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، صباح الجمعة، إن العاصمة الأوكرانية، كييف، تتعرض لضربات بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية لافتا على أن الضربات مستمرة.

فريق CNN الموجود في العاصمة الأوكرانية، كييف، أفاد بسماع انفجارين كبيرين في وسط كييف انفجار ثالث قوي على مسافة أبعد في وقت مبكر الجمعة.