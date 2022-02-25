ردة فعل نائب أوكرانية لحظة تحليق مقاتلات فوقها خلال مقابلة مع CNN

كييف، أوكرانيا (CNN)— حثت المشرعة الأوكرانية، ليسيا فاسيلينكو، المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لبلادها، الجمعة، عندما قاطعها صوت طائرات تحلق في سماء المنطقة خلال مقابلة مع CNN.

وقالت في رد فعل وسط صوت الطائرات: "إذا استمر هذا على المستوى الذي يحدث الآن، هذه الضربات الجوية التي تحدث والدبابات التي تتقدم، لن تكون أوكرانيا قادرة على الصمود طويلاً ضد مثل هذا العدوان الروسي الهائل، ونحن بحاجة إلى المساعدة".

وأضافت "لقد استنفدنا جميعًا من هذا، لأن لدينا طائرات هليكوبتر، ولدينا طائرات وطائرات مقاتلة، تحلق في كل مكان.. في كل مكان.. وفي كل مرة نسمع فيها ضجيجًا، يبدو الأمر مثل النظر من النافذة، إلى أين تتجه؟ سوف تضرب أم أنها ستخطئ الهدف؟"

وتابعت قائلة: "الناس هنا شجعان ولا يريدون التخلي عن بلادهم.. لا نريد أن نعيش تحت حكم شخص ما، أياً كان. نحن شعب حر.. لقد ناضلنا من أجل حريتنا.. لقد مات رجالنا ونسائنا من أجل هذه الحرية".