تسجيل صوتي لحوار مدمرة روسية مع جنود أوكرانيين وكيف ردوا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- برز مقطع صوتي لما يبدو أنه حوار بين جنود أوكرانيين على جزيرة في البحر الأسود وضابط في البحرية الروسية.

وبحسب التبادل الصوتي المزعوم، يقول الضابط الروسي: "هذه سفينة حربية عسكرية. هذه سفينة حربية عسكرية روسية. أقترح عليك إلقاء أسلحتك والاستسلام لتفادي إراقة الدماء وخسائر لا داعي لها، وإلا سيتم قصفك".

الرد المزعوم في التسجيل الصوتي من جندي أوكراني، قال: "سفينة حربية روسية، تبا لكم".

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جميع الجنود - الذين كانوا يدافعون عن الجزيرة قُتلوا، قائلا: "كل حرس الحدود ماتوا بشكل بطولي لكنهم لم يستسلموا. سيحصلون على لقب بطل أوكرانيا.."

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