كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، في وقت متأخر من يوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 137 جنديا أوكرانيا وإصابة 316 آخرين منذ بدء الهجوم الروسي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقال زيلينسكي، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك، إن الدول الأخرى "تخشى" دعم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وبدا الرئيس الأوكراني حزينا ومتعبا: "من على استعداد لضمان انضمام أوكرانيا إلى الناتو؟ بصراحة، الجميع خائفون، سألت جميع الشركاء إذا كانوا معنا، إنهم معنا، لكنهم ليسوا مستعدين لتحالفنا معهم".

وأضاف: "بغض النظر عن عدد المحادثات التي أجريتها مع القادة الأجانب، سمعت بعض الأشياء، أولا أننا مدعومون، وأنا ممتن لكل دولة تساعدنا بشكل ملموس، وليس فقط بالكلمات، لكن هناك ثانيا لقد تركنا وحدنا للدفاع عن دولتنا من مستعد للقتال معنا؟ بصراحة أنا لا أرى".

وتابع: "سألت اليوم زعماء أوروبا السبعة والعشرين عما إذا كانت أوكرانيا ستكون في الناتو، سألتهم مباشرة، الجميع خائفون، لا يجيبون".

وقال زيلينسكي: "نحن لسنا خائفين، لا نخاف من أي شيء".