أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن إدارة جو بايدن تعتقد أن روسيا ستهدد بقتل أسر الجنود الأوكرانيين إذا لم يستسلموا.

وأضاف المسؤول لشبكة CNN : "تشير معلوماتنا إلى أن روسيا تخطط للتهديد بقتل أفراد عائلات الجنود الأوكرانيين إذا لم يستسلموا"، وأشاد بـ"الشجاعة المذهلة" التي أظهرها الأوكرانيون في اليوم الأول من القتال.

وقال المسؤول الأمريكي إن الكرملين ينفذ حملة تضليل للإيحاء بأن عددا كبيرا من القوات الأوكرانية قد استسلم بالفعل للقوات الروسية.

وأضاف: "إننا نشيد بالشعب الأوكراني لإظهار القوة والتصميم ردًا على هجوم غير مبرر من قبل جيش أكبر بكثير"، وتابع: "ومع ذلك، نشعر بالقلق من أن روسيا تخطط لثنيهم وحثهم على الاستسلام من خلال المعلومات المضللة، وتشير معلوماتنا إلى أن روسيا تقوم بحملة تضليل من خلال نشر تقارير كاذبة حول استسلام القوات الأوكرانية على نطاق واسع ".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور عندما سُئلت عن سبب اعتقاد الولايات المتحدة أن هذا ما سيفعله الروس.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر، الخميس، من أن "موسكو طورت خططا للقيام بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وربما ما هو أسوأ للشعب الأوكراني"،

وكرر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مخاوف الولايات المتحدة بشأن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وشيكة، وقال كوليبا، عبر حسابه على توتير، نقلا عن معلومات استخبارية، إنه قد تحدث عمليات تمويه روسية مزيفة من شأنها أن تظهر الأوكرانيين أنهم المعتدون.

وأضاف: "تخطط روسيا لعملية تمويه ضخمة من أجل اتهام أوكرانيا بارتكاب أفعال غير إنسانية"، وتابع: "لا تثق بالأكاذيب، أوكرانيا تدافع عن أرضها في حرب دفاعية عادلة، على عكس روسيا، نحن لا نستهدف رياض الأطفال والمدنيين ".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، الخميس، إن 137 شخصًا قتلوا خلال اليوم الأول من الهجوم الروسي، لكنه قال إنهم ماتوا بـ"بطولة" ولم يستسلموا.