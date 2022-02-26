"هدف روسيا الأول" بأوكرانيا.. ما قد لا تعرفه عن زيلينسكي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر الخميس: "حسب معلوماتنا، فقد حددني العدو (روسيا) كهدف رقم 1، وعائلتي كهدف رقم 2. إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيًا من خلال تدمير رئيس الدولة. ولدينا معلومات ان مجموعات التخريب المعادية دخلت كييف".

سطع نجم فولوديمير زيلينسكي من منبر تسلطت عليه الأضواء، حيث قال: "سأبدأ اليوم بكلمات طال انتظارها وأود أن أعلنها بكل فخر.. أخيرًا.. أوكرانيا متحدة.. هذا انتصارنا"، كان هذا الخطاب من الخيال. إنه من المشهد الختامي لفيلم "Servant of the People"، وهو برنامج تلفزيوني ساخر حول مدرس ثانوي سيء الحظ، يلعبه زيلينسكي، الذي تم دفعه إلى الرئاسة الأوكرانية بعد أن انتشر انتقاداته اللاذعة حول الفساد.

المسلسل لم يجعل زيلينسكي مجرد نجم، إذ خدم في النهاية كنقطة انطلاق لحملته الرئاسية الفعلية، في أبريل/ نيسان 2019، وبغضون شهر من انتهاء العرض، تم انتخاب الممثل الكوميدي البالغ من العمر 41 عاما حينها، كرئيس لأوكرانيا.