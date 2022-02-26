البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات على بوتين ولافروف

بيلوسي: بوتين لن يستفزنا إلى حرب عالمية ثالثة.. وأمريكا لن تدخل أوكرانيا

"فظائع حرب بوتين تتضح".. ملخص اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا

من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بوتين، وفقا لشخصين مطلعين على القرار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن قرار فرض العقوبات على بوتين ولافروف جاء بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأضافت ساكي، للصحفيين: "الولايات المتحدة ستنضم إليهم (الأوروبيين) في معاقبة الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف وأعضاء فريق الأمن القومي الروسي"، وتابعت: "أتوقع أن يكون لدينا المزيد من التفاصيل في وقت لاحق بعد ظهر اليوم."

وردا على سؤال عما تغير بين يومي الجمعة والخميس، عندما أعلن بايدن عن عقوبات جديدة لا تشمل بوتين، قالت ساكي إن الخيار "كان قيد الدراسة وعلى الطاولة لبعض الوقت"، وأضافت: "وجهة نظر الرئيس منذ بداية هذا الصراع كانت تعتمد على اتخاذ الإجراءات بالتوافق مع شركائنا الأوروبيين، وهذا دليل على ذلك".