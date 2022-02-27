حتى الساعة 7:30 صباح الأحد بكييف.. أبرز التطورات للآن

كييف، أوكرانيا (CNN)-- تدخل العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يومها الرابع، الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حصل خلال الليلة الماضية حتى الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف.

- قتلى مدنيون: أسفر إطلاق نار كثيف في منطقة غربي العاصمة الأوكرانية كييف مساء السبت عن مقتل صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة عدة أشخاص آخرين، بحسب مستشفى محلي. في حين قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن مبنى سكني من تسعة طوابق في مدينة خاركيف الشرقية أصابته "مدفعية معادية" مساء السبت، مما أسفر عن مقتل امرأة.

- على الأرض: أضاء انفجاران كبيران سماء الليل جنوب غرب كييف في وقت مبكر من صباح الأحد. يبدو أنها كانت حول فاسيلكيف، على بعد حوالي 30 كيلومترًا، جنوب كييف وهي مدينة بها مطار عسكري كبير وخزانات وقود متعددة. بعد فترة وجيزة، تحققت CNN من مقطع فيديو لحريق مستعر في منطقة تخزين النفط في قاعدة Vasylkiv الجوية، جنوب غرب المدرج الرئيسي للقاعدة الجوية.

- مساعدة عسكرية لأوكرانيا: ستسلم ألمانيا 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أوكرانيا في تحول كبير في السياسة بعد مقاومة طلبات كييف السابقة للأسلحة الدفاعية. وقال مسؤول في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة سمحت بمبلغ 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، بما في ذلك "أنظمة مضادة للدروع والطائرات وأسلحة صغيرة وذخائر من عيار مختلف".

- حظر الطائرات الروسية: أمرت ألمانيا بحظر الطائرات الروسية من دخول أجواء البلاد، بحسب وزير النقل الألماني فولكر ويسينج. لتنضم بذلك إلى كل إستونيا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا في حظر الخطوط الجوية الروسية من دخول مجالها الجوي.