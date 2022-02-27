حتى الساعة 3:30 فجرا بكييف.. إليكم ما يحصل بالغزو الروسي

كييف، أوكرانيا (CNN)—تدخل العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، يومها الرابع، الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حصل خلال الليلة الماضية حتى الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف.

- انفجاران كبيران بالقرب من كييف واشتعال صهاريج نفط: أضاء انفجاران كبيران سماء الليل في الجنوب الغربي من كييف في وقت مبكر من فجر الأحد، حول منطقة فاسيلكيف على ما يبدو، على بعد حوالي 30 كيلومترًا، جنوب كييف وهي بلدة يوجد فيها مطار عسكري كبير وخزانات وقود متعددة. بعد فترة وجيزة، تحققت CNN من مقطع فيديو لحريق مستعر في منطقة تخزين النفط في قاعدة فاسيلكيف الجوية، جنوب غرب المدرج الرئيسي بالقاعدة الجوية.

- مقاومة شرسة: تواجه روسيا مقاومة "أشد مما كان متوقعا" من الجيش الأوكراني بالإضافة إلى صعوبات غير متوقعة في إمداد قواتها، حسبما قال مسؤولان أمريكيان رفيعان على معرفة مباشرة لشبكة CNN. وقال مسؤول دفاعي رفيع إن روسيا تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والدروع والطائرات أكثر مما كان متوقعا، ولم تحقق بعد تفوقا جويا فوق أوكرانيا.

- نداء رئاسي: ناشد الرئيس الأوكراني، الأوكرانيين لمقاومة الغزو، ودعا أولئك الذين يعيشون في الخارج للعودة والدفاع عن البلاد. كما رحب بالمتطوعين من الخارج قائلا: "سنمنحك السلاح".

- طُردت البنوك الروسية من نظام SWIFT: قال البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، إنهم يؤيدون طرد بعض البنوك الروسية من SWIFT، الشبكة عالية الأمان التي تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم.

- تدخل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي: لن يُسمح لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بعد الآن بعرض إعلانات أو استثمار محتواها بطريقة أخرى على أي منصة مملوكة لشركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، حسبما قالت الشركة مساء الجمعة. وبالمثل، حظر يوتيوب موقع RT الإعلامي الروسي الحكومي من أوكرانيا وعلق قدرته على تحقيق الدخل من محتواه على المنصة عالميًا.