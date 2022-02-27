تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

موسكو، روسيا (CNN)-- أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع في بلاده - التي تضم أسلحة نووية - في حالة تأهب قصوى.

وقال بوتين، في لقاء تليفزيوني: "لقد سمح كبار المسؤولين في دول الناتو القيادية لأنفسهم بالإدلاء بتعليقات عدوانية حول بلدنا، لذلك أمر وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة (للقوات المسلحة) بوضع قوة الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب قتالي".

وكان إلى جانب بوتين وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.

وأجاب شويغو: "نعم يا سيدي".

كما قال الرئيس الروسي إن العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية.

وحسب وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي)، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الاستراتيجية "مصممة لردع العدوان على روسيا وحلفائها، وكذلك لهزيمة المعتدي (إلحاق الهزيمة به)، بما في ذلك في الحرب مع روسيا باستخدام الأسلحة النووية".