أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان كبيران لشبكة CNNإن القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا تواجه مقاومة من الجيش الأوكراني "أشد مما كان متوقعا" بالإضافة إلى صعوبات غير متوقعة في إمدادات القوات.

وأضاف المسؤولان أن روسيا تعاني من خسائر فادحة في الأفراد والطائرات أكثر مما كان متوقعا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كان أداؤها أفضل مما كان متوقعا في تقييمات الاستخبارات الأمريكية قبل الهجوم الروسي.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن روسيا لم تحقق بعد تفوقا جويا على أوكرانيا، حيث تقاتل أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية الأوكرانية للسيطرة على المجال الجوي.

وأضاف المسؤول: "الدفاعات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك الطائرات، لا تزال صالحة للعمل وتواصل الاشتباك ومنع الطائرات الروسية".

وحذر المسؤولون من أن هذا الوضع لحظي ويمكن أن يتغير بسرعة كبيرة مع استمرار القوات الروسية في هجومها.

وقال مسؤول إنه حتى مساء السبت، لم تر الولايات المتحدة أي مؤشر على سيطرة الجيش الروسي على أي مدينة أوكرانية، حتى مع تحرك القوات الروسية لتطويق بعض التجمعات السكانية، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأوضح أحد كبار المسؤولين الأمريكيين أن روسيا توقعت تحقيق نصر سريع وربما أهملت التخطيط للتزود بإمدادات كافية وأوضح مسؤول أن خطوط الإمداد تعد "نقطة ضعف".

وقد حالت هذه التحديات مجتمعة حتى الآن دون سقوط المدن الأوكرانية الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف، والتي كان المسؤولون الأمريكيون قلقين من إمكانية حدوث ذلك في غضون أيام، كما أن مدينة خاركيف القريبة من الحدود الأوكرانية مع روسيا لم تسقط بعد، والتي كان المسؤولون قلقين من إمكانية حدوث ذلك في الليلة الأولى من الهجوم.

ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن القوات الروسية لا تزال تفوق بكثير عدد نظيرتها الأوكرانية وأن روسيا تواصل القيام بمناورات حول المراكز الحضرية الرئيسية كما أنه من غير الواضح مقدار حركة القوات الروسية البطيئة التي يمكن أن تُعزى إلى التحدي اللوجستي المتمثل في تحريك مثل هذه القوات الكبيرة.

وكانت روسيا أرجعت تقدمها البطيء لإتاحة الوقت للمفاوضات، وليس بسبب انتكاسة عسكرية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، إن قواتها تلقت أوامر باستئناف هجومها "في جميع الاتجاهات"، بعد أن صدرت أوامر بوقف المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية، وقالت الوزارة إن الأوامر بمواصلة الهجوم صدرت بعد أن رفضت أوكرانيا المفاوضات.

وفي المقابل، نفى مستشار رئاسي أوكراني أن بلاده رفضت التفاوض.

وأوضح مسؤول في حلف الناتو أن الروس "لديهم مشاكل"، مشيرا إلى أحدث المعلومات الاستخباراتية للحلف التي قالت إن القوات الروسية "تفتقر إلى الوقود ، وتتقدم ببطء للغاية، ومن الواضح أن هناك مشكلة في الروح المعنوية".

وردا على سؤال عما إذا كان من المرجح أن يكثف الروس تحركاتهم ، قال المسؤول إنه "ليس لديهم خيار لقد تأخروا كثيرا عن الجدول الزمني وهذا يخرج عن السيطرة بالنسبة لهم، وكل يوم إضافي مؤلم للغاية."