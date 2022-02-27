أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) إن روسيا تتقدم ببطء في أوكرانيا لإتاحة الوقت للمفاوضات.

وأوضح المسؤول لشبكة CNN أنه بحسب أحدث المعلومات الاستخباراتية للحلف "الروس لديهم مشاكل، فهم يحتاجون إلى الوقود ويتقدمون ببطء ومن الواضح أن هناك مشكلة في الروح المعنوية".

وردًا على سؤال عما إذا كان من المرجح أن يكثف الروس تحركاتهم، قال المسؤول: "يجب عليهم ذلك، فهم متأخرون كثيرًا عن الجدول الزمني، وهذا يخرج عن السيطرة بالنسبة لهم، كل يوم إضافي مؤلم للغاية".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، أن قواتها تلقت أوامر باستئناف الهجوم "في جميع الاتجاهات" بعد صدور أمر بوقف المفاوضات مع الحكومة الأوكرانية، وقالت الوزارة إن الأوامر بمواصلة الهجوم صدرت بعد تخلى أوكرانيا عن المفاوضات.

وفي المقابل، نفى مستشار رئاسي أوكراني، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن أوكرانيا رفضت التفاوض.