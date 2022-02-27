قوات روسيا لا تتقدم بأوكرانيا كما كان مخططا.. تقرير استخباراتي يوضح

من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بوقت متأخر السبت، أن القوات الروسية لا تتقدم وفقا لما كان مخططا له وبالسرعة المطلوبة.

ووفقا للتقرير، تواجه القوات الروسية مقاومة شرسة في أوكرانيا، حيث ذكرت الوزارة: "القوات الروسية لا تحرز التقدم الذي خططت له. إنها تعاني من تحديات لوجستية ومقاومة أوكرانية قوية".

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية "تكبدت خسائر بشرية وأن القوات الأوكرانية أسرت عددا من القوات الروسية"، لافتة إلى أنه "ورد أن الحكومة الروسية قيدت الوصول إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي في محاولة محتملة لإخفاء التفاصيل المتعلقة بالوضع في أوكرانيا عن مواطنيها".

ويذكر أن أكثر من 120 ألف أوكراني غادروا بالفعل البلاد بينما نزح 850 ألفًا داخليًا، وفقًا لنائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال إن ما يصل إلى 4 ملايين أوكراني يمكن أن يفروا إذا استمر الوضع في التدهور، وأن هناك طوابير عند عدد من المعابر الحدودية.