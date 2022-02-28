دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع شروق شمس اليوم الخامس للهجوم الروسي على أوكرانيا، هذا أبرز ما نعرفه بحلول صباح الإثنين في العاصمة الأوكرانية، كييف.

مفاوضات "روسية_أوكرانية"

سيلتقي وفدان من أوكرانيا وروسيا على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية بدون شروط مسبقة، وفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية.

وجاء الإعلان عن الاجتماع الأحد، في الوقت الذي تتواجه فيه قوات البلدين في مدن أوكرانية عدة، وقال الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينكسي، في كلمة ملتفزة أنه لا يتوقع الكثير من هذا الاجتماع.

القوات النووية على أهبة الاستعداد

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات الردع، بما فيها النووية، لرفع جاهزيته إلى الجاهزية القصوى الأحد، مشيرا إلى أن قادة الناتو يطلقون تصريحات "عدائية" ضد بلده، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن هذه الخطوة جزء من مسلسل تصعيد مستمر و"تهديدات مختلقة" من جانب الكرملين.

إغلاق المجال الجوي

قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، ما يعني أن جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة باسم موسكو أو تسطير عليها روسيا لن تتمكن من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق الأراضي الأوروبية.

أزمة لاجئين

غادر أكثر من 368 ألف أوكراني بلده وفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وقطع 200 ألف لاجئ الحدود نحو بولندا منذ بدء الغزو الروسي.

ارتفاع حصيلة القتلى

لقي 352 مدني أوكراني حتفه منذ بدء الغزو الروسي للبلاد، الخميس، حسبما قالت وزارة الداخلية الأوكرانية الأحد، 14 منهم على الأقل أطفال، وأُصيب 1684 شخصا.

ضحايا روس

لأول مرة منذ بدء الغزو اعترفت روسيا بوقوع خسائر بشرية بين قواتها، لكنها لم تعلن عن رقم دقيق لهذه الخسائر، بل اكتفت بالتأكيد على أن عددها أقل من خسائر الجيش الأوكراني.

احتجاجات مناهضة للحرب

اعتقلت السلطات الروسية 6000 شخصا تقريبا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مرخصة ضد الحرب في أنحاء مختلفة من البلاد، وفق ما ذكره موقع مراقبة مستقل.