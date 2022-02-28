عمدة بلدة أوكرانية يعلن سيطرة القوات الروسية عليها

كييف، أوكرانيا (CNN)-- أعلن أولكسندر سفيدلو، القائم بأعمال عمدة بلدة بيرديانسك الواقعة على الساحل الجنوبي لأوكرانيا، الأحد، أن القوات الروسية دخلت البلدة وسيطرت عليها.

ويبلغ عدد سكان بيرديانسك، التي تضم قاعدة بحرية صغيرة، حوالي 100 آلف نسمة.

وقال سفيدلو، عبر حسابه على فيسبوك، لسكان البلدة: "قبل ساعات قليلة شاهدنا المعدات العسكرية الثقيلة والجنود الذين دخلوا البلدة وبدأوا في التقدم في جميع أنحاء مسقط رأسنا، وبمجرد أن علمت بذلك، حاولت إبلاغ جميع السكان حتى تتاح لكم الفرصة للاختباء في الملاجئ".

وأضاف: "منذ فترة دخل جنود مبنى اللجنة التنفيذية وقدموا أنفسهم على أنهم جنود في الجيش الروسي وأبلغونا أن جميع المباني الإدارية تحت سيطرتهم وثم قاموا بالسيطرة على مبنى اللجنة التنفيذية".

وقال سفيدلو إنه طُلب من المسؤولين مواصلة العمل "لكن تحت سيطرة رجال مسلحين"، وأضاف: "اعتبرت هذا غير مقبول، لذلك غادرنا جميعا مبنى اللجنة التنفيذية"

واختتم سفيدلو رسالته بقوله: "اليوم كانت بيرديانسك في مرمى النيران، ولا أعرف ما ستكون عليه الغد، لكنني أعتقد أن الليلة ستكون صعبة للغاية."