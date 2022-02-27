(CNN)-- أصبحت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ساحة معركة في وقت مبكر الأحد بعد دخول القوات الروسية المنطقة، في حين أضاءت انفجارات ضخمة سماء الليل إلى الجنوب الغربي من العاصمة كييف. واتهم رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ"الإرهاب" ودعا إلى محاكمتها دوليًا.

القتال في خاركيف: اندلع قتال في الشوارع عندما دخلت القوات الروسية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتم حث السكان على البقاء في الملاجئ وعدم السفر. تمكنت القوات الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية من منع الروس من دخول مدينة خاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة.

محادثات على الطاولة: اقترحت روسيا عقد محادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، مع إعطاء الأوكرانيين مهلة الساعة الثالثة عصرًا. بالتوقيت المحلي (7 صباحًا بالتوقيت الشرقي) للقبول. ورفض الرئيس الأوكراني ذلك، مشيرا إلى "الأعمال العدوانية" من الأراضي البيلاروسية، لكنه قال إنه سيكون على استعداد لإجراء محادثات في مكان آخر. وقالت أوكرانيا أيضًا، الأحد، إنها اعترضت صاروخ كروز أطُلق على كييف من بيلاروسيا.

جرائم حرب: أعلن زيلينسكي، الأحد، أن أوكرانيا رفعت دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية، واتهم في وقت سابق من اليوم نفسه القوات الروسية باستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ودعا إلى تحقيق دولي في النزاع. ووصف زيلينسكي أفعالها بأنها "إرهابية"، بينما وصفها رئيس الوزراء دنيس شميهال بأنها "جرائم حرب".

قتلى مدنيون: قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن 64 مدنيًا على الأقل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي، الخميس ، فيما أصيب عدد آخر. قُتل طفل في السادسة من عمره خلال إطلاق نار كثيف في كييف مساء السبت، فيما لقيت امرأة مصرعها بعد أن أصابت مدفعية مبنى سكني من تسعة طوابق في خاركيف.

تزايد أعداد اللاجئين: أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأحد، أن ما يقرب من 400 ألف لاجئ أوكراني فروا من ديارهم منذ الخميس. تعني قوائم الانتظار الطويلة على الحدود أن البعض ينتظرون أكثر من 60 ساعة.

طرد بنوك روسية من نظام SWIFT: دعم البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا طرد بعض البنوك الروسية من شبكة SWIFT المالية عالية الأمان، وتعهدت ببذل جهود "لضمان جماعي أن هذا الحرب هي فشل استراتيجي لبوتين".

المساعدات العسكرية الدولية: ستسلم ألمانيا 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أوكرانيا في تحول كبير في السياسة، بينما سمحت الولايات المتحدة بتقديم 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة. وستزود أستراليا أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة من خلال شركاء الناتو، وسترسل فرنسا الوقود والمعدات الدفاعية.