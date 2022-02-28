السفارة الأمريكية في روسيا تحث رعاياها على "المغادرة فورا"

كييف، أوكرانيا (CNN)-- حثت السفارة الأمريكية في روسيا، الأحد، رعاياها على التفكير في المغادرة "فورا" بسبب تزايد عدد شركات الطيران التي تلغي رحلاتها الجوية من وإلى روسيا وتغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.

وقالت السفارة، في بيان، إن "على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا على الفور عبر الوسائل التي لا تزال متاحة".

وأضاف البيان: "تذكر السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بأن مستوى التحذير من السفر إلى روسيا هو المستوى الرابع الذي يدعو لعدم السفر ".

وتزايد عدد شركات الطيران التي أعلنت إلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، فيما أغلقت العديد من الدول مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.