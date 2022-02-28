الرئيس الأوكراني يطالب بضم بلاده "فورا" للاتحاد الأوروبي عبر آلية جديدة

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
مع استعداد كييف للأسوأ.. مراسل CNN ينقل المشهد من قلب المدينة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعا الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على ضم انضمام أوكرانيا على وجه السرعة.

وقال زيلينسكي في كلمة متلفزة له: "نطالب الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا على الفور باستخدام آلية جديدة".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "نحن ممتنون لشركائنا على وقوفهم معنا، لكن هدفنا أن نكون مع الأوروبيين كافة وأن نتساوى معهم، أنا متأكد أننا نستحق ذلك، ومتأكد أن الأمر ممكن".

وأعلن زيلينسكي أنه تحدث مع رؤساء البرتغال وليتوانيا وفرنسا وبولندا بالإضافة إلى رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة مؤكدا على أهمية الدعم "غير المشروط وغير المسبوق" الذي قدموه لأوكرانيا.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.