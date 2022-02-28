مع استعداد كييف للأسوأ.. مراسل CNN ينقل المشهد من قلب المدينة

زيلينسكي ليس منهم.. من هم المشاركون في وفد أوكرانيا للتفاوض مع موسكو عند حدود بيلاروسيا؟

بعد معاناته من قصور بالقلب..هكذا تلقى مريض خبر نجاح عملية العثور على قلب جديد له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعا الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على ضم انضمام أوكرانيا على وجه السرعة.

وقال زيلينسكي في كلمة متلفزة له: "نطالب الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا على الفور باستخدام آلية جديدة".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "نحن ممتنون لشركائنا على وقوفهم معنا، لكن هدفنا أن نكون مع الأوروبيين كافة وأن نتساوى معهم، أنا متأكد أننا نستحق ذلك، ومتأكد أن الأمر ممكن".

وأعلن زيلينسكي أنه تحدث مع رؤساء البرتغال وليتوانيا وفرنسا وبولندا بالإضافة إلى رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة مؤكدا على أهمية الدعم "غير المشروط وغير المسبوق" الذي قدموه لأوكرانيا.