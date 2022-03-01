تعطل البث التلفزيوني بعد قصف روسي قرب برج إرسال في كييف

مخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة.. محلل عسكري يشرح

(CNN)-- تعرضت المنطقة المحيطة ببرج تلفزيوني ضخم في العاصمة الأوكرانية كييف لضربات عسكرية، وفقًا لمقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي حددتها شبكة CNN وتحققت منها.

وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية على تطبيق تليغرام وقوع ضربة عسكرية بالقرب من برج التلفزيون.

وقالت الوزارة، في بيانها "القنوات لن تعمل لبعض الوقت". سيتم تفعيل البث الاحتياطي لبعض القنوات في المستقبل القريب.

في وقت سابق الثلاثاء، حذر الجيش الروسي من أنه سينفذ "ضربات دقيقة"، ضد وكالة أمن الدولة الأوكرانية و "المركز 72 الرئيسي للمعلومات والعمليات النفسية في كييف".

من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه الضربات الجديدة تستهدف أيًا من تلك الكيانات الحكومية الأوكرانية.