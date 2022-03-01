البيت الأبيض يرد على طلب زيلينسكي بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال ملتزما بإبقاء القوات الأمريكية "خارج الصراع" في أوكرانيا، وذلك تعليقا على مطالبة الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا.

وقالت ساكي: "الرئيس بايدن كان واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قوات أمريكية لخوض حرب مع روسيا"، وأضافت أن "فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا سيتطلب نشر الجيش الأمريكي وهو أمر قد يؤدى إلى صراع مباشر، وربما حربا مع روسيا، وهو أمر لا نخطط له".

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون أيضا إن فرض الولايات المتحدة منطقة حظر طيران في أوكرانيا غير مطروح حاليا.

وذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمراسلة شبكة CNN، أن الإدارة الأمريكية "أوضحت أنها لن تضع قوات على الأرض"، وقالت السفيرة: "لن نعرض القوات الأمريكية للخطر، لكننا سنعمل مع الأوكرانيين لمنحهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم."