الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في الهجوم الروسي على أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، فتح تحقيق في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال خان، في بيان، إنه "بعد الفحص المبدئي للوضع فهناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب وضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا".

كانت محكمة العدل الدولية أيضا أعلنت، الأحد، أن أوكرانيا تقدمت بدعوى ضد روسيا تتهم فيها موسكو بـ"التخطيط لارتكاب أعمال إبادة جماعية وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن أوكرانيا ذكرت أن روسيا "زعمت وقوع أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين"، مضيفة أن "روسيا نفذت بعد ذلك عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا".

وتابع البيان أن "أوكرانيا اتهمت روسيا أيضا بالتخطيط لأعمال إبادة جماعية في أوكرانيا وتعمد قتل وإلحاق إصابات خطيرة بالمواطنين الأوكرانيين".