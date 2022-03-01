نداء عاجل من رؤساء 8 دول في الاتحاد الأوروبي حول عضوية أوكرانيا

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدر رؤساء 8 دول أوروبية رسالة مفتوحة حثوا فيها الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا عضويته على الفور وبدء المفاوضات من أجل قبولها بشكل رسمي في المنظومة الأوروبية، الإثنين.

وقال رؤساء إستونيا وبلغاريا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا في الرسالة: "ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم أقصى درجات الدعم لأوكرانيا ولتمكين مؤسسات الاتحاد الأوروبي من البدء بخطوات فورية لمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد وبدء عملية المفاوضات"، وأضافوا: "في هذه اللحظة الحرجة، نجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع أوكرانيا وشعبها".

ودعا الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الإثنين، بعد اصتال برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتحاد الأوروبي لمنح بلاده عضوية فورية فيه، في الوقت الذي تصد فيه كييف الهجوم الروسي على أراضيها.

يذكر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى آلية معقدة نوعا ما، ولا تزال أ,كرانيا خارج الاتحاد الأوروبي.