أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول غربي لشبكة CNN إن القوات الروسية في أوكرانيا فشلت في تدمير الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال اليوم الأول للهجوم، وأضاف أنها متأخرة كثيرا عن الجدول الزمني الذي وضعته موسكو للهجوم.

وأضاف المسؤول أن نصف القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا "متقدمة وتقاتل في أوكرانيا".

كان مسؤول دفاعي أمريكي كبير قال، في وقت سابق يوم الاثنين، إنه بحسب التقديرات، فإن يقرب من 75٪ من القوات التي حشدتها روسيا دخلت أوكرانيا.

وقال المسؤول إنهم قلقون من "المخاطر التي تحدث مع عدم إحراز تقدم روسي خاصة مع استخدام الصواريخ والمدفعية في كييف وخاركيف، وهو الأمر الذي قد يصبح أكثر عشوائية".

وأضاف المسؤول أنه بينما كان هناك "بعض التقدم في الجنوب حيث حققت القوات التي خرجت من شبه جزيرة القرم بعض المكاسب، ولكننا لم نشهد الكثير من التقدم للقوات الروسية في مناطق أخرى".

ورفض المسؤول إعطاء رقم للخسائر البشرية للقوات الروسية، لكنه أشار إلى أنه في الأيام الأولى للهجوم نفت وزارة الدفاع الروسية وجود أي خسائر، لكنها اضطرت لاحقا إلى الاعتراف ببعضها.

وأضافوا أن "قدرة الروس على إخفاء الخسائر انتهت، وسيظهر تأثير هذه العملية في روسيا نفسها ".