من التأهب إلى اليوم.. شاهد تداعيات الغزو الروسي من صور الأقمار الصناعية

بعد فشل الاجتياح الأول.. كاميرا CNN ترصد حشودًا روسية ضخمة قرب خاركيف بأوكرانيا

(CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية أن قافلة عسكرية روسية كانت خارج إيفانكيف بأوكرانيا، الأحد، قد وصلت منذ ذلك الحين إلى ضواحي كييف.

يوم الأحد، كانت القافلة على بعد حوالي 40 ميلاً شمال غرب العاصمة الأوكرانية، وفقًا للصور التي قدمتها شركة Maxar Technologies.

وقالت ماكسار إن ما يقرب من 17 ميلاً من الطرق ممتلئة بالقافلة التي تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية السحب ومركبات لوجستية أخرى.

تقع أنتونوف على بعد حوالي 17 ميلاً من وسط العاصمة الأوكرانية.

وشهدت قاعدة أنتونوف الجوية قتالا عنيفا، الخميس. إنه أيضًا الموقع الذي تم فيه الاحتفاظ بأكبر طائرة في العالم - أنتونوف AN-225 Mriya -. وقالت الحكومة الأوكرانية إن الجيش الروسي دمر الطائرة.

وقالت الشركة الأمريكية الخاصة إن القافلة كانت تقع على الطريق السريع T-1011 في قاعدة أنتونوف الجوية حوالي الساعة 11:11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تصوير: Satellite image ©2022 Maxar Technologies

في سياق متصل، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن القوات الروسية تحاول الاقتراب من العاصمة الأوكرانية، لكنها لا تزال خارج وسط المدينة.

وقال كيربي خلال إفادة في البنتاغون، الاثنين: "لكن من الواضح أننا ما زلنا نرى القوات الروسية تتحرك أو تحاول الاقتراب أكثر حتى تتمكن من التحرك على الأرض في كييف. ما زلنا نرى أنهم خارج وسط المدينة، ولكن ما نعرفه بوضوح هو أن لديهم نوايا فيما يتعلق بكييف".

وأضاف كيربي أن الأوكرانيين "يقاومون بشكل فعال للغاية حول كييف. لقد جعلوا من الصعب على الروس التحرك جنوبًا".

لم يستطع كيربي أن يقول على وجه التحديد أن قافلة روسية شوهدت في صور الأقمار الصناعية متجهة إلى كييف، لكنه قال "يبدو أنه من الواضح، بشكل متناقل، أنه مجرد جزء من رغبتهم في الاستمرار في التحرك في العاصمة".