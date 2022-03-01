أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الدفاع عن العاصمة، كييف، "أولوية" بالنسبة لحكومته التي تواجه الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي رسالة عبر موقع فيسبوك: "خاركيف وكييف الآن الهدفان الأبرز بالنسبة لروسيا، الهدف من التخويف هو كسرنا، كسر صمودنا، هم يتجهون نحو عاصمتنا بالإضافة إلى الوصول لخاركيف".

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "لذلك، الدفاع عن العاصمة اليوم هو الأولوية بالنسبة لدولتنا"، حسب قوله.

وأردف زيلينسكي قائلا: "كييف مميزة إذا نجحنا بحماية كييف سنحمي الدولة، هي قلب دولتنا، ويجب أن تستمر بالنبض، لتسمو الحياة"، حسب تعبيره.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا عن الهجو على خاركيف: "هذا ترهيب ضد المدينة، هذه هجوم ترهيبي ضد كييف، لا توجد أهداف مدنية في الساحة"، وأضاف: "الصاروخ الذي سقط على الساحة الرئيسية واضح وصريح، لا أحد سيسامح لا أحد سينسى، قصف خاركيف جريمة حرب".