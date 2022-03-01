البيت الأبيض يراقب قافلة عسكرية روسية ضخمة وصلت ضواحي كييف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يراقب البيت الأبيض عن كثب قافلة عسكرية روسية يبلغ طولها أكثر من 40 ميلاً وصلت إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أظهرت صور من الأقمار الصناعية، نشرتها شركة "ماكسار".

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN إنهم لا يساورهم القلق فقط بشأن حجم القافلة، ولكن أيضًا من زيادة أعمال العنف والقتل العشوائية وسقوط ضحايا مدنيين خلال الأيام الأخيرة، وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن الوضع أصبح "أكثر صعوبة".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه، في الأيام الأخيرة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتقديم ما يصل إلى 350 مليون دولار كدعم فوري لأوكرانيا، لكن المسؤولين أقروا بأن نقل المساعدات الجديدة لكييف سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق.